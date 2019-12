Boris Johnson gewinnt Brexit

Die deutschen Leitmedien hacken auf die doofen Briten und den doofen Boris Johnson herum. Und lamentieren über das Chaos, dass diese anrichten. Der Untergang Britanniens wird heraufbeschworen wie die Klimaapokalypse.

Der technokratischen und etatistischen Europäischen Union und ihren Leitfiguren darf halt niemand mit einer anderen Meinung in die Quere kommen. Alles ganz böse Populisten! Ob der Austritt Grossbritanniens vielleicht auch etwas mit der EU zu tun hat? Selbstkritik ist hier totale Fehlanzeige. Die Guten können nie die Bösen sein. Tragisch ist an dem Brexit, dass die durchaus streitbaren Engländer nun nicht mehr als liberale Kraft in der EU vertreten sind. Damit wird diese zu einen noch antidemokratischeren Haufen.