Angereichertes Uran für den Bau einer Atombombe

Der Iran hat fast achtmal mehr angereichertes Uran als erlaubt, berichtet die internationale Atomenergiebehörde [1]. Kann man darüber erstaunt sein? Der Iran hatte nie vor, sich an das Atomabkommen zu halten, höchstens mal eine opportunistische Pause einzulegen.

Wie konnte das iranische Regime seine Bestände an angereichertem Uran in kurzer Zeit wieder füllen? Nach dem Atomabkommen hatte dieser doch 97% seines Urans zu entsorgen. Wurde da was heimlich versteckt oder auf illegalem Wege erworben? Argentinien und Venezuela waren ja schon mal sehr hilfsbereit [2].

Nun hatte Trump dem Atomprogramm ein schnelles Ende bereitet, sehr zum Schrecken der Europäischen Union. Noch heute halten hierzulande viele an diesem unter Obama ausgehandelten Deal fest. Ein solcher Deal wäre auch wünschenswert. Wenn es sich bei den Vertragspartnern um seriöse Staaten handeln würde. Ob der Iran mit seinen Mullahs ein solcher ist, darf wohl mehr als bezweifelt werden. Versteht sich dieser doch mehr als ein revolutionäres Regime und eben nicht als ein Staat. Von Korruption und weltweit verbreiteten Mord und Terror ganz zu schweigen.

[1] https://www.welt.de/politik/ausland/article209063059/IAEA-Der-Iran-hat-fast-achtmal-mehr-angereichertes-Uran-als-erlaubt.html

[2] https://jungle.world/blog/von-tunis-nach-teheran/2019/10/das-nukleare-dreieck-zwischen-teheran-caracas-und-buenos-aires