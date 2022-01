Einst Muttis WauWau hat sich Markus S. aus M. weiterentwickelt. Von der Leine gelassen, hat er sich zu einem erfolgreichen Spalter und Hetzer bundesrepublikanischer Gesellschaft entwickelt. Mit der Wahrheit hat er es auch nicht so genau. Zwar ist sein Stern ein wenig am Sinken, aber es sind nicht wenige, denen beim ehrfürchtigen Erlauschen seiner Worte die Sabber aus den Mundwinkeln läuft. In welche Schublade soll ich ihn stecken? In jedem Fall eine mit der Aufschrift „Totalitär“.